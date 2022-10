Dall’Inter al Milan gratis: si offre e firma il clamoroso tradimento

Un importante calciatore di proprietà dell’Inter sembra destinato ad andare via a parametro zero in estate: può prenderlo gratis il Milan

Sull’Inter è necessario riflettere in maniera più approfondita, al di là dello scontro diretto di oggi a San Siro con la Roma. Durante il primo mini ciclo della stagione, la truppa nerazzurra si è resa protagonista di alcune sconfitte, anche abbastanza pesanti.

Questo, inevitabilmente, ha generato tanta insoddisfazione nell’ambiente, già provato a causa della mancata conquista dello Scudetto nella scorsa annata. Di conseguenza, la fiducia in Simone Inzaghi è diminuita notevolmente, tant’è che in parecchi tra i tifosi hanno chiesto a gran voce l’esonero del mister piacentino. Più volte è apparso in confusione finora, dando come l’impressione di non avere il pieno controllo della situazione. E ciò, ovviamente, non può che destare preoccupazione.

L’amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ne è ben consapevole, difatti ha voluto un confronto diretto ad Appiano Gentile con l’allenatore, al fine di uscire insieme da questo momento negativo. Nei suoi pensieri, però, continuano ad aleggiare pure temi legati al calciomercato. In tal senso, c’è particolare attenzione per quanto concerne il fronte rinnovi.

Calciomercato Inter, Dzeko si offre al Milan: possibile tradimento a zero

Tra i calciatori in scadenza il 30 giugno 2023 troviamo Edin Dzeko. Il ‘Cigno di Sarajevo’ compirà 37 anni il 17 marzo e percepisce uno stipendio abbastanza pesante da 5 milioni di euro netti a stagione. Considerando soprattutto l’età, è assai probabile che il contratto del bosniaco non verrà rinnovato dalla società meneghina, che punta ad alleggerire sempre di più i costi.

Se così fosse, l’ex Roma potrebbe mettere in atto un vero e proprio tradimento, offrendosi al Milan. I rossoneri, dal canto loro, potrebbero accettare di prendere l’attaccante a parametro zero, inserendolo in rosa come sostituto di Zlatan Ibrahimovic. Scenario comunque estremamente complicato senza dubbio, ma nel calciomercato, come sempre, le sorprese sono dietro l’angolo.