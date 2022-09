Ha già bloccato l’erede: il ribaltone spiazza Juventus e Inter

Il ribaltone in panchina sembra essere inevitabile e il patron della big avrebbe già bloccato un profilo accostato anche a Juventus e Inter

Momento estremamente delicato per Juventus e Inter. I recenti risultati negativi (anche abbastanza netti) impongono riflessioni parte da parte delle società. Per i bianconeri la crisi è aperta: lo scivolone all’Allianz Stadium contro il Benfica ha compromesso non poco il cammino in Champions League. Evidentemente, i portoghesi hanno generato una ferita abbastanza profonda, come testimonia il ko di misura per mano del Monza.

Numerose le prestazioni di Vlahovic e compagni al di sotto delle aspettative. In questi momenti devono certamente essere tutti responsabili e nel mirino della critica. Ma, secondo molti tifosi de ‘La Vecchia Signora’ e anche alcuni membri all’interno del club (squadra e dirigenza), il principale colpevole per quanto concerne il gioco si chiama Massimiliano Allegri. In tanti, arrivati a questo punto, vorrebbero l’esonero immediato del tecnico livornese.

La fiducia nei suoi confronti è ormai ai minimi storici e, presumibilmente, ottobre sarà un mese decisivo per il futuro della panchina. Se la situazione dovesse precipitare, non è da escludere un drastico cambio della guida tecnica. Discorso simile se parliamo della ‘Beneamata’ e di Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino è parso in confusione nel primo mini-ciclo della stagione in corso, sia nelle scelte iniziali che nelle sostituzioni. I sostenitori nerazzurri, come quelli bianconeri, hanno già perso la pazienza, di conseguenza la pressione è aumentata notevolmente.

Juventus e Inter, ribaltone Ancelotti: il Real blocca Tuchel

Non a caso, stanno già da settimane papabili rimpiazzi di Allegri e Inzaghi. In tal senso, un nome accostato a entrambe le italiane è Thomas Tuchel – per cui si registra pure un interesse del Bayern Monaco -, attualmente libero dopo la recente brusca separazione con il Chelsea. Su questo fronte, però, giungono novità poco rassicuranti. Stando a quanto riferisce ‘ElNational.cat’, il presidente del Real Madrid Florentino Perez avrebbe ‘bloccato’ il tedesco, chiedendogli di non impegnarsi con nessun altro club. Il motivo? Carlo Ancelotti vorrebbe lasciare i ‘Blancos’ al termine dell’annata. E il numero uno degli spagnoli, dunque, avrebbe individuato in Tuchel l’opzione ideale per sostituirlo. Juventus e Inter sono avvisate.