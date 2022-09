Pioli svela la formazione: “Ecco chi giocherà”

Le dichiarazioni del tecnico del Milan alla vigilia della ripresa delle ostilità di campionato contro l’Empoli

Non sono le assenze a spaventare Stefano Pioli, ad un solo giro completo di orologio dal fischio di inizio dell’ottava giornata del campionato di Serie A dopo la sosta nazionali, contro l’Empoli. Anzi il tecnico suona la carica e sprona i suoi a dare il meglio per consolidare la posizione del Milan in classifica.

“Non voglio sentir parlare di gestione delle risorse e delle energie. Dobbiamo sempre dare il massimo, a prescindere. Abbiamo fatto così finora e continueremo a fare così in futuro. Giocheremo 12 partite in 44 giorni: è vero sono tanti impegni, ma non dobbiamo cambiare la mentalità”, ha aperto il tecnico.

A questo ha aggiunto un’annotazione importante sulle assenze di Theo Hernandez e Maignan: “Ho piena fiducia in chi sostituirà giocatori così forti. Chi giocherà sarà altrettanto forte. L’importante è essere compatti, giochiamo sempre per vincere. Veniamo da una sconfitta e vogliamo ripartire col piede giusto contro un avversario temibile, questi tre punti ci servono. Nel complesso il sistema difensivo funziona, è giusto mancata un pizzico di concentrazione in alcune occasioni”.

Ancora Pioli: “Ecco le condizioni di Rebic e Origi”

Contro l’Empoli, Pioli non ammetterà distrazioni: “Guai a sottovalutarli. Se guardiamo alla classifica possiamo dirci soddisfatti del buon inizio, ma non è stato eccellente. Volevamo vincere più di così. In Champions abbiamo fatto sicuramente meglio, ma adesso siamo concentrati su domani. Rebic sarà convocato, sta bene. Quanto a Origi sta recuperando e non sarà disponibile”.