Deschamps è certo: ora Maignan può saltare Chelsea e Juve

Il portiere rossonero verrà sostituito da Mandanda in Nazionale, dall’entità dell’infortunio dipenderà la sua presenza nei prossimi impegni con il Milan

La notizia dell’infortunio di Mike Maignan rimediato nella sfida di Nations League tra Francia e Austria ha destabilizzato l’ambiente transalpino. A tal punto che Didier Deschamps ha dovuto richiamare l’attenzione del veterano Mandanda, ex Marsiglia, per prenderne il posto.

Stando a quanto riportato dai colleghi de ‘Le Parisien’, il portiere avrebbe accusato un brutto fastidio al polpaccio che potrebbe costargli tre settimane di stop forzato. L’infortunio andrebbe ad intaccare non soltanto le sorti della Nazionale francese, ma anche quelle del Milan. Il calciatore è atteso in Italia, affinché possa essere preso in carico dall’equipe medica rossonera. Dopodiché verranno effettuati alcuni esami strumentali che dovrebbero confermare o smentire l’ipotesi di una lesione.

Nel caso in cui così fosse, Stefano Pioli dovrebbe fare a meno del suo portiere non soltanto contro l’Empoli ma soprattutto contro il Chelsea in Champions League e nello scontro diretto contro la Juventus a seguire.