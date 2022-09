Marotta fiuta il colpo a zero: Juve beffata

Uno degli obiettivi della Juventus, cercato in passato anche dalla Roma, potrebbe liberarsi a zero a gennaio: Marotta in agguato

La sosta per le Nazionali, utile a chi deve serrare le fila in vista della ripresa delle operazioni – il riferimento a Juventus ed Inter non è affatto casuale – porta con sè anche delle riflesisoni di mercato che, libere dalle urgenze del calcio giocato, possono ora essere sviluppate con più calma e programmazione.

Entrambi i club, protagonisti di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, sono già proiettate alla finestra di scambi del prossimo gennaio per puntellare la rosa con dei nuovi innesti. Compatibilmente con le esigenze tecniche dei rispettivi allenatori, sempre che riescano a restare al timone dopo la bufera. E compatibilmente con le situazioni finanziarie delle società, che magari non avevano pianificato importanti esborsi nel mercato di riparazione.

Aouar non rinnova, Marotta piomba sul talento francese

Ex enfant prodige del calcio transalpino – quando aveva 21 anni erano in parecchi a giurare che sarebbe stata la nuova stella del calcio europeo – Houssem Aouar non sta vivendo esattamente il milgior momento della sua ancor giovane carriera. Solamente due anni e mezzo fa, nella primavera del 2020, il suo valore di mercato sfiorava i 60 milioni. Parecchie big europee si erano già iscritte alla corsa per il talento, oggi 24enne: il Lione, club in cui tuttora milita il trequartista, alzò però il muro. Mai resistenza fu più mal consigliata.

Oggi Aouar vale poco più di 20 milioni, ma soprattuto ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Il giocatore e il club francese stentano a trovare l’accordo per il prolungamento del matrimonio. Con la conseguenza che realisticamente l’ex sogno proibito della Roma potrebbe trovarsi un’altra sistemazione, a parametro zero, a partire da gennaio. O partire a costi limitati già nel mercato di riparazione. L’Ad nerazzurro Giuseppe Marotta avrebbe già fiutato l’affare: il dirigente sogna lo sgarbo alla Juve, che pare aver mollato la presa sul ragazzo. La beffa è pronta: la pista potrebbe tornar buona anche per giugno, ovviamente.