Juventus, la stangata a Di Maria e Paredes: “Disastro assoluto”

Stangata senza mezze misure a Di Maria e Paredes dopo la sconfitta della Juventus sul campo del Monza

La sconfitta di ieri della Juventus sul campo del Monza ha definitivamente acceso le polemiche e le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, ma anche dei calciatori.

Nel post-partita è intervenuto anche l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene che ha chiarito la volontà della Juventus di proseguire con Allegri. In merito all’attuale situazione del club bianconero è intervenuto anche il giornalista Tony Damascelli che ha parlato a ‘Radio Radio’, non mandandole a dire ad Allegri e neppure a Paredes e Di Maria, protagonisti in negativo nella gara di ieri: “Juventus da ricovero, è una squadra spenta e senz’anima. La società oltretutto non si fa viva, cosa mai successa nella storia del club”.

Juventus, la stangata del giornalista ad Arrivabene e Di Maria

Damascelli ha proseguito: “L’intervento di Arrivabene? Quale intervento? Sono parole che si dicono per contratto. E’ dopo la partita che avrebbero il dovere di metterci la faccia.

E i giocatori che vanno sotto la curva a chiedere scusa ai tifosi, cosa sono ste sceneggiate da asilo? A meno che non lo facciano come messaggio proprio alla società, del tipo: noi ci mettiamo la faccia, ma voi? Non vedo uno spogliatoio spaccato, se escludiamo i nuovi arrivati come Di Maria e Paredes che pensano ai fatti loro e che in campo sono un disastro assoluto”.