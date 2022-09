Allegri e Inzaghi ‘alleati’ sul mercato: scambio tra delusi

Si profila un clamoroso scambio di giocatori tra le due grandi rivali: Allegri e Inzaghi pescano uno a casa dell’altro

Accomunati da un momento che definire difficile è usare un eufemismo – la Juve appare in caduta lbera, mentre l’Inter continua a perdere anche contro avversarie sulla carta inferiori – Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi stanno attraversando forse il periodo più buio delle rispettive esperienze sulle panchine di bianconeri e nerazzurri.

Fermo restando che, soprattutto nel caso del tecnico piacentino, non è da considerarsi scontata la permanenza sulla panchina da qui al prossimo mercato di gennaio, i due allenatori studiano le strategie per trovare il bandolo della matassa. La crisi, in special modo guardando la sponda bianconera, potrebbe rientrare ‘da sola’ grazie al recupero dei giocatori infortunati. Lo stesso Inzaghi aspetta come una manna dal cielo il ritorno in campo di Romelu Lukaku, assente ormai da diverse settimane.

I ‘delusi’ di Allegri e Inzaghi potrebbero scambiarsi la maglia

Se da una parte Manuel Locatelli, al di là di qualche problema fisico, ha spesso assaggiato la panchina per lasciar spazio al giovane Fabio Miretti, non va meglio a Robin Gosens a Milano. Acqustato nello scorso mercato di gennaio come alternativa, e futuro erede, di Ivan Perisic, il tedesco è in fondo alle preferenze del tecnico Inzaghi. Il quale ormai gli preferisce, a sinistra, addirittura Darmian, solitamente impiegato sulla corsia di destra.

Ecco che allora la situazione dei due grandi delusi dei due spogliatoi potrebbero rientrare in un clamoroso scambio di prestiti che avrebbe il benestare anche dei due allenatori. Gosens potrebbe facilmente fungere da esterno nel centrocampo a cinque, qualora Allegri optasse per un ritorno alla difesa a tre. Il nazionale azzurro sarebbe invece un utile risorsa per il tecnico piacentino in una mediana troppo dipendente dagli umori di Marcelo Brozovic. I contatti sono rimandati a fine anno solare. Quando probabilmente sarà anche meno nebuoloso l’immediato futuro dei due allenatori…