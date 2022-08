Svolta totale Milan, ora c’è anche la data

Nel mese di settembre il Milan passerà ufficialmente da Elliott a Red Bird: inizia a tutti gli effetti l’era Cardinale

Ci siamo. Dopo il signing per l’acquisizione del 99,93% delle quote del pacchetto azionario del Milan, Gerry Cardinale – l’imprenditore a capo del grippo Red Bird – si prepara a diventare ufficialmente nuovi proprietario del club rossonero.

Successivamente al closing, Elliott – il gruppo che ancora detiene formalmente la proprietà del Milan, resterà con una partecipazione finanziaria. Parte della cifra complessiva dell’operazione sarà raggiunta con un prestito da parte del venditore, con tasso d’interesse sul 7%. Inoltre, Elliott potrà inserire fino ad un massimo di due manager all’interno del CdA rossonero: le ndiscrezioni portano a Gordon Singer, già capo del gruppo, e Giorgio Furlani.

Il progetto Cardinale: lo stadio e il rinnovo di Rafael Leao

Per il momento Ivan Gazidis resterà in carica come Ad del club, ma grandi cambiamenti saranno possibili all’orizzonte. Il prgetto di Cardinale prevede un grande focus sul discorso stadio, con Red Bird che sta seguendo molto da vicino la vicenda in un confronto continuo con l’Inter e col Comune di Milano.

L’altro grande nodo, questo nell’immediato, che Cardinale è chiamato a risolvere è quello legato al rinnovo di Rafael Leao. Il giocatore aspetta ancora una proposta della società che possa avvicinarsi ai 7 milioni di ingaggio annui richiesti.