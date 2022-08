Depay più lontano, il bomber la Juventus lo pesca in Serie A

Si complica la pista che porta all’ingaggio di Memphis Depay da parte della Juve: torna di moda un vecchio pallino che gioca in Serie A

Al netto delle impreviste difficoltà di intavolare una trattaiva con l’entorugae del calciatore a causa della mancata entrata di liquidi derivanti dalla cessione di Adrien Rabiot – il giocatore non ha ancora trovato l’accordo con l’United, e per ora resta a Torino – la pista Memphis Depay si sta maledettamente complicando.

L’attaccante olandese lascerà Barcellona, questo ormai è chiaro. Quello che invece non appare affatto scontata è la destinazione dell’ex Lione. La Juve era in netto vantaggio sulle concorrenti – almeno due club di Premier avevano fatto un sondaggio sul calciatore oranje – ma i tentennamenti dovuti alla mancata chiusura dell’affare Rabiot hanno contribuito all’inserimento di altri club. Il giocatore ha capito di avere un ventaglio di possibilità, e starebbe giocando al rialzo sul suo ingaggio. Non esattamente la migliore delle notizie per Federico Cherubini e soci.

Depay si complica, la Juve guarda in Serie A

Già in gol, su rigore, alla prima giornata di campionato, Marko Arnautovic è sempre tra i giocatori in odore di cessione. Sulle sue tracce si era mosso con interesse anche il Manchester United, poi subissato di critiche per la sola idea di ingaggiare il centravanti austriaco. L’attaccante era finito nel mirino anche della Juve, sempre a caccia di un vice Vlahovic – o chissà, di qualcun da affiancare al serbo in caso di cambio modulo – per il suo attacco. La pista Arnautovic, raffreddatasi in più di una circostanza, potrebbe ora essere quella giusta da battere. Il tempo stringe: mancano solo due settimane alla chiusura del mercato estivo.

Il Bologna non è pregiudizialmente contrario alla partenza del suo asso, ma prima vorrebbe inserire una pedina nel parco attaccanti. In questo senso la trattativa con la Roma per Eldor Shomurodov, al momento in fase di stallo, potrebbe scatenare un effetto domino di cui potrebbero godere sia i bianconeri che la Roma. Che a quel punto potrebbe finalmente chiudere la telenovela Belotti.