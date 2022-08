Casemiro allo United stravolge il mercato dell’Inter

Casemiro allo United può rappresentare la trattativa che stravolge il mercato dell’Inter: l’intreccio fa tremare Inzaghi

L’offerta è di quelle pesanti, destinate a far cadere in tentazione anche un grande club come il Real Madrid.

Il Manchester United fa sul serio per Casemiro e il brasiliano è fortemente tentato di accettare la proposta inglese. Le cifre del resto sono importanti e anche Ancelotti sta entrando nell’ottica delle idee di perdere il suo centrocampista.

Ecco perché in casa merengues stanno iniziando anche a riflettere sulle mosse da fare se la cessione di Casemiro diventasse reale: serve un centrocampista di pari livello e Florentino Perez sa che gli 80 milioni incassati andrebbero poi spesi in gran parte in un acquisto. A due settimane dalla fine del mercato, la trattativa Casemiro-United può rappresentare una svolta anche per altri club e tra questi c’è l’Inter.

Calciomercato Inter, Ancelotti fa tremare Inzaghi

I nerazzurri finora sono riusciti a resistere a qualsiasi assalto ai propri big. Respinto, al momento, il Psg per Skriniar, niente da fare per il Chelsea con Dumfries, ora però Marotta dovrà guardarsi le spalle dal Real.

Ancelotti, infatti, potrebbe chiedere Marcelo Brozovic come sostituto di Casemiro. Il croato rappresenta il perno della squadra di Inzaghi ma il richiamo di Madrid potrebbe anche cambiare le carte in tavola. Certo, una eventuale trattativa dovrebbe partire da un presupposto fondamentale: servirebbe una offerta economica davvero allettante per spingere l’Inter a prendere in considerazione la cessione di Brozovic. Inoltre, l’affare non potrebbe essere concluso troppo a ridosso della chiusura del mercato perché Marotta avrebbe poi la necessità di tempo per trovare il sostituto. Operazione complicata quindi ma Ancelotti può provarci.