Il Chelsea non si ferma: la Juve trema, arriva l’offerta

Il Chelsea guarda ancora in Serie A e pesca in casa Juventus: arriva l’offerta dei Blues

Il calciomercato potrebbe intrecciare ancora la Serie A con la Premier League, in particolare il Chelsea che è in costante contatto con le big di Serie A sia in entrata che in uscita.

Dopo la trattativa con l’Inter per il ritorno in nerazzurro di Lukaku, questa volta il Chelsea potrebbe imbastire una trattativa con la Juventus. Uno dei veterani della squadra di Tuchel, Cesar Azpilicueta, spinge per andare al Barcellona, visto il contratto in scadenza nel 2023. L’allenatore tedesco non vorrebbe perderlo ma la volontà del calciatore spagnolo potrebbe fare la differenza. Per questa ragione il club londinese sta sondando il terreno per il sostituto e lo avrebbe individuato proprio in un big della Juventus.

Azpilicueta verso il Barça: il Chelsea punta Danilo della Juve

Il Chelsea avrebbe individuato Danilo della Juventus per sostituire Azpilicueta, qualora dovesse trasferirsi al Barcellona. Il difensore brasiliano ha subito diversi infortuni nell’ultima stagione ma quando ha giocato è sempre stato uno dei migliori tra le file bianconere. Il classe ’91 conosce bene la Premier League, visto il suo passato col Manchester City dal 2017 al 2019. Il Chelsea potrebbe offrire circa 18 milioni di euro alla ‘Vecchia Signora’ per il cartellino di Danilo che ha ancora altri due anni di contratto con la Juventus. Difficilmente i bianconeri accetteranno la proposta dei Blues.