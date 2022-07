Passo indietro per de Jong: la Juve propone lo scambio

I bianconeri possono mettere in atto una nuova strategia, consci del dietrofront del Bayern per il centrocampista blaugrana de Jong

Persiste la necessità per la Juventus di fare spazio a centrocampo. Con Rabiot indeciso se tornare in Francia o sposare la via della Premier League e Ramsey vicino alla risoluzione consensuale del contratto, resterebbe il solo Arthur da piazzare sul mercato.

Proprio nelle ultime ore il Bayern Monaco si è defilato dal centrocampista Frenkie de Jong, di proprietà del Barcellona, per aver speso troppo per il nuovo acquisto difensivo Matthjis de Ligt di provenienza proprio dalla casata bianconera. In più, l’olandese blaugrana ha dichiarato di non voler lasciare la piazza catalana al momento, sebbene il club abbia palesato la difficoltà di promettergli lo stesso ingaggio per il prossimo futuro.

In questo intreccio di mercato piuttosto fitto, il Bayern ha comunque la necessità di liberare Benjamin Pavard e portare a casa un centrocampista di qualità. Il difensore francese sarebbe un ottimo affare per Allegri, bisognoso di un ricambio jolly che sappia giostrarsi non soltanto al centro ma anche sulla destra. Quale occasione migliore per proporre uno scambio, inserendo proprio Arthur come contropartita. La distanza, al momento, è legata ad un discorso di valutazioni.

Calciomercato, avvicendamento Pavard-Arthur per far felice Allegri

Il centrocampista brasiliano Arthur, ex Barcellona fra le tante, è attualmente valutato intorno ai 15 milioni. Un calo drastico rispetto al recente passato, dovuto soprattutto allo scarso impiego e la bassa incisività tra le file bianconere. Ben diverso è il discorso per Pavard: il francese ne vale quasi il doppio, tra i 25 e i 30 milioni, per via di una maggiore costanza nonostante non fosse una primissima scelta. La Juventus sarebbe dunque costretta a compensare la distanza con un esborso cash da almeno 10 milioni di euro, da poco ricavati dalla cessione di de Ligt.