Ribaltone Juventus, Allegri stoppa l’addio

Quella che sembrava una casella da riempire a tutti i costi, potrebbe vedere ancora il veterano in campo da titolare

Partito in sordina, il mercato della Juve si è fatto scoppiettante nelle ultime due settimane. La dirigenza ha lavorato alacremente, e con pazinza, per regalare al tecnico Allegri le pedine espressamente chieste dal tecnico. Gli ingaggi, in rapida successione, di Di Maria, Pogba e Bremer sono lì a dimostrare tale assunto.

Oltre ai colpi top, che hanno ovviamente infiammato i tifosi, ci sarebbe stata da sistemare la casella della corsia di sinistra. Per tante settimane il profilo di Alex Sandro è stato associato ad una delle cessioni più probabili del calciomercato estivo. Il supposto declino del brasiliano era un fattore che preoccupava non poco dirigenza e staff tecnico bianconeri. A parte il sogno Renan Lodi – sostanzialmente irraggiungibile per tanti motivi – anche i nomi di Nicolas Tagliafico e di Laywin Kurzawa erano stati associati al club bianconero. Le cronache di mercato degli ultimi giorni però riferiscono delle novità importanti.

Allegri stoppa Alex Sandro: il brasiliano resta

Il tecnico bianconero avrebbe maturato la convinzione che in assenza di un sostituto che sia inequivocabilmente più forte del laterale brasiliano, quest’ultimo resterà. E sarò proprietario della fascia di competenza, quella sinistra. Adattandosi bene sia come esterno basso in una difesa a quattro, che come quinto di centrocampo con una difesa a tre alle spalle, Alex Sandro può ancora dire la sua.

Le ulrime voci di mercato insistono ad accostare Kurzawa ai bianconeri, ma a meno di condizioni di acquisto estremamente favorevoli, la società torinese non si muoverà col PSG per il terzino transalpino. L’esperienza di Alex Sandro– ormai uno dei veterani dello spogliatoio bianconero – può tornare molto utile alla causa di Max Allegri.