Dybala-Roma, visite terminate: le parole della Joya

Paulo Dybala ha terminato le visite mediche ed è ora pronto a firmare il nuovo contratto con la Roma: le parole dell’attaccante argentino

Paulo Dybala-day in casa Roma. I giallorossi, in queste ore, stanno vivendo un vero e proprio sogno. La Joya, dopo vari tentennamenti e un’attesa molto più lunga di quanto ci si aspettasse, ha deciso di sposare il progetto dei capitolini targato Jose Mourinho.

Indubbiamente decisivo l’intervento dello Special One, che nei giorni scorsi si è fatto avanti personalmente contattando l’attaccante argentino per convincerlo a dire sì. Missione compiuta: questa mattina il classe ’93 è volato in Portogallo – dove si sta tenendo il ritiro della ‘Magica’ – sull’aereo dei Friedkin con a bordo anche il General Manager Tiago Pinto.

Roma, Dybala termina le visite: “È andato tutto bene”

Terminate da poco le visite mediche dell’ex Juventus, che all’uscita dell’Hospital Particular do Algarve (una clinica privata di Albufeira) si è così espresso ai microfoni dei giornalisti presenti: “È andato tutto bene, sono molto contento. Se la Roma è una buona squadra? Sì“. Dybala ha raggiunto il resort dove risiedono i nuovi compagni. Ora firmerà il contratto che lo legherà alla Roma fino al 2025. L’ingaggio tocca i 6 milioni di euro, bonus compresi. In serata o al massimo domani, riferisce ‘Ansa’, arriverà l’annuncio ufficiale del club.