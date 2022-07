L’Inter non molla Bremer: slitta l’incontro col Torino

Slitta l’incontro tra Inter e Torino per discutere ancora di Bremer: ecco quando si incontrano i due club

L’Inter perde definitivamente il treno per Paulo Dybala che nella giornata di oggi ha scelto la Roma di José Mourinho. I nerazzurri adesso sono concentrati sull’obiettivo in difesa, Gleison Bremer.

Il difensore brasiliano è ormai uno dei tormentoni più caldi dell’estate di calciomercato e quella che prima sembrava una corsa a senso unico dell’Inter, adesso è diventata a due con il prepotente inserimento della Juventus che sta per perdere De Ligt, direzione Monaco. L’Inter non molla Bremer e nella giornata di oggi ha in programma un incontro con i dirigenti del Torino per cercare di trovare un accordo definitivo. L’incontro fissato per le ore 14 di questo pomeriggio, però, è slittato.

L’Inter incontra a cena il Torino per Bremer

L’incontro si farà comunque questa sera, però a ora d cena. Inter e Torino si incontreranno per continuare a discutere di Bremer con i nerazzurri che continuano ad offrire 30 milioni di euro più bonus e sperano di avere ancora la preferenza del calciatore. Dall’altra parte, però, c’è la Juventus che sarebbe disposta a offrire anche più di 30 milioni e potrebbe definitivamente superare i rivali nerazzurri.