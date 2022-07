Marotta rompe gli indugi: il big resta e rinnova

Beppe Marotta rompe gli indugi: il big resta e può rinnovare, sfuma il trasferimento

L’Inter sta vivendo una prima fase di calciomercato molto intensa. Non solo le tante entrate, una su tutte il ritorno di Romelu Lukaku, ma anche le uscite che la dirigenza deve cercare di gestire.

Il nome in primo piano è quello di Milan Skriniar, al centro del mercato, visto il forte interesse del Paris Saint-Germain. L’Inter ha bisogno di effettuare una cessione importante per poi concentrarsi sull’acquisto di Bremer, ma al momento la trattativa è in una fase di stallo. L’Inter accetterebbe a sacrificare il difensore slovacco ma solo per 80 milioni di euro, una cifra che al momento non è stata raggiunta dal PSG che ne offre circa 50. Beppe Marotta non intende fare sconti o svendere il suo big difensivo e l’asse con PSG potrebbe addirittura sfumare.

Skriniar verso il rinnovo: Marotta rompe gli indugi

Skriniar non ha mai nascosto l’amore per l’Inter e la volontà di rimanere a Milano, dando la pena disponibilità ad un rinnovo fino al 2026, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’. Il difensore percepirebbe circa 5 milioni di euro a stagione e il club nerazzurro potrebbe decidere di chiudere il canale con il Paris e procedere col rinnovo del classe ’95. Questo non escluderebbe, necessariamente, l’arrivo di Bremer che rimane il primo obiettivo per la difesa. L’Inter deve rimpiazzare l’uscita di Ranocchia e a prescindere da Skriniar chiuderà almeno per un difensore.