La big libera l’ex Inter: il Milan sfrutta l’occasione

Il Milan coglie l’occasione dalla big per accaparrarsi l’ex centrocampista dell’Inter

Il Milan è tornata a vincere lo scudetto dopo 12 anni e adesso ricomincerà la stagione con il tricolore stampato sul petto. Adesso, però, per la società è tempo di bilanci e di muoversi concretamente sul mercato per tornare competitivi anche in Europa.

Il Milan dovrà intervenire su diversi reparti: in difesa è ormai praticamente certo l’addio a parametro zero di Alessio Romagnoli e il nome caldo per sostituirlo è quello di Sven Botman, anche se con Tomori e Kalulu sicuri del posto e il rientro di Kjaer, non è il reparto più urgente su cui intervenire. In attacco i rossoneri stanno seguendo diversi profili giovani per rinnovare il reparto e soprattutto per avere un centravanti giovane che possa alternarsi con Giroud e con Ibrahimovic quando rientrerà.

I movimenti più concreti il Milan li sta facendo a centrocampo. L’addio di Franck Kessié ha lasciato un vuoto che Paolo Maldini proverà a colmare con un colpo di livello e l’occasione potrebbe arrivare dal Paris Saint-Germain.

Il club spagnolo non lo riscatta: occasione Rafinha per il Milan

Il giocatore in questione è Rafinha, brasiliano con cittadinanza spagnola, vecchia conoscenza della Serie A visto il passato all’Inter nel 2018. Il classe ’93, fratello di Thiago Alcantara, ha vissuto l’ultima stagione in prestito alla Real Sociedad, club con cui, però, ha segnato appena un gol in 17 presenze in Liga.

Il club spagnolo, come sottolineato da ‘Elgoldigital’, non intende riscattare Rafinha, di proprietà del PSG che chiede appena 7 milioni di euro per il suo cartellino. Nonostante i diversi problemi fisici, il valore tecnico dell’ex Barcellona è indiscutibile e il Milan potrebbe farci un pensiero. Non è escluso che i rossoneri presentino un’offerta al Paris per garantirsi Rafinha. Un centrocampista di caratura internazionale che conosce la Serie A e potrebbe colmare, se pur con caratteristiche diverse, la perdita di Kessié.