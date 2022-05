L’Inter si ‘vendica’ subito sul Milan: tradimento e nuovo colpaccio

Novità importanti in casa Milan sempre alla ricerca di un valido centrale difensivo: può arrivare la ‘vendetta’ dell’Inter

Sono giorni frenetici in casa rossonera tra la vittoria dello Scudetto e il passaggio di proprietà: il Milan, inoltre, vorrebbe programmare i prossimi obiettivi pensando subito ai colpi da regalare a Stefano Pioli.

Così anche l’Inter vorrebbe allestire una rosa sempre più competitiva dopo lo Scudetto sfumato proprio per pochi punti. Al momento il club rossonero è impegnato sulla cessione e non potrà mettere a segno acquisti e cessioni importanti. La società nerazzurra potrebbe inserirsi così sugli obiettivi di mercato dei rossoneri: il centrale olandese, Sven Botman, seguito a lungo dal Milan, sarebbe sul punto di pensare ad un’altra destinazione.

Calciomercato, Botman idea per la difesa dell’Inter

Così, in caso di addio di de Vrij, Beppe Marotta potrebbe dare il via libera al colpo per Inzaghi: Botman potrebbe giocare sia come centrale nella difesa a tre che come braccetto a destra al posto di Skriniar. Sulle tracce del giovane difensore olandese ci sarebbe anche il forte interessamento del Newcastle, con il fondo Pif sempre protagonista assoluto con innesti di assoluto valore. Le prossime settimane saranno decisive con la cessione del Milan che sarà decisiva per capire anche la programmazione in ottica futura del club rossonero. Botman sarebbe finito così nel mirino anche dell’Inter, che potrebbe superare i cugini di sempre.