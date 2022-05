Conte tenta Marotta con lo scambio: il pupillo nel mirino

Il tecnico dell’ultimo Scudetto nerazzurro vuole a tutti i costi il suo pupillo: ecco lo scambio che può far vacillare Marotta

Missione compiuta. Con una rimonta incredibile – e tra mille difficoltà, ivi comprese alcune differenze di vedute con la proprietà – Antonio Conte ha portato il Tottenham in Champions League. La rosa drgli Spurs, già competitiva. dovrà ora essere ulteriormente rafforzata in vista di un campionato di vertice. Il tecnico salentino non si accontenta certo di un pur prestigioso piazzamento tra le prime quattro: l’obiettivo è vincere, ma la concorrenza è spietata ed agguerrita.

Per allestire una squadra che possa rivaleggiare per il titolo con le superpotenze della Premier. l’allenatore ex Juve e Inter vuole continuare a far la spesa nel nostro campionato. Dopo Bentancur e Kulusevski – ottimo il rendimento soprattutto del secondo – c’è un altro profilo – una vecchia conoscenza di Conte – nel mirino del manager italiano. Trattasi di un giocatore già leader del suo reparto difensivo nella fortunata esperienza nerazzurra. Un calciatore col contratto in scadenza nel 2023 e sul quale sarà molto difficile – se non improbabile – trovare un accordo per un prolungamento del matrimonio.

Conte vuole de Vrij: la tentazione offerta a Marotta

Già accostato a diversi club di Premier nello scorso autunno, quando mancava ancora oltre un anno e mezzo alla fine del suo contratto, Stefan de Vrij sembra davvero destinato a lasciare l’Inter. La società nerazzurra non avrebbe intenzione di privarsi del difensore nella prossima stagione, ma deve anche fare i conti con la possibilità di perderlo a zero. Scongiurata l’ipotesi di una minusvalenza – l’olandese arrivò gratis dalla Lazio nell’estate del 2018 – Marotta ha l’obbligo di trovare una soluzione. Forse il vecchio amico che ora lavora a Londra può districare l’intricata matassa.

L’intenzione di Conte sarebbe quella di mettere sul piatto Giovanni Lo Celso, centrocampista argentino di proprietà degli Spurs, per avere subito de Vrij a disposizione da luglio. Il prestito al Villarreal – squadra in cui ha terminato la stagione l’ex PSG – scade tra un mese. Il sudamericano toenerà alla base, dove già sa di non avere il posto da titolare garantito con Conte. Considerando che l’Inter aveva già puntato l’albiceleste in passato, lo scambio alla pari potrebbe accontentare ambo le parti. Proprio un affare tra due vecchi amici…