Conte soffia l’esterno: Inter e Juventus beffate

Filip Kostic promesso sposo del Tottenham: il club di Antonio Conte pronto a soffiare l’esterno serbo a Juventus e Inter

Potrebbe trasferirsi a Londra, sponda Spurs, Filip Kostic, tra i punti fermi dell’Eintracht Francoforte che pochi giorni fa ha trionfato in Europa League nella finalissima con i Glasgow Rangers.

Potrebbe essere il Tottenham a spuntarla nella corsa per Filip Kostic. Esterno sinistro classe ’92, milita nell’Eintracht Francoforte, da poco diplomatosi campione d’Europa dopo la vittoria nella finale con il Rangers. Proprio in occasione del match di giovedì sera, in tribuna c’erano osservatori del club londinese: occhi sul laterale serbo, decisivo nella scalata europea della formazione tedesca.

La sua valutazione si aggira intorno ai trenta milioni di euro. In questa stagione ha raccolto quarantatré gettoni di presenza, con sette gol e ben quindici assist realizzati tra campionato ed Europa League. È stato decisivo anche nella finalissima di Europa League, con un assist ed un rigore trasformato nel finale. Kostic era nel mirino del Tottenham da tempo e ora, in vista della sessione estiva di calciomercato, potrebbe scattare l’assalto decisivo.

Kostic al Tottenham, beffa per Juventus e Inter

Filip Kostic è legato all’Eintracht Francoforte da un altro anno di contratto, ma la chiamata dalla Premier League potrebbe risultare difficile da rifiutare. Il Tottenham sarebbe pronto a formulare un’offerta da venticinque milioni di sterline per convincere il club tedesco a lasciar partire uno dei suoi migliori elementi, prelevato per 6 milioni di euro dall’Amburgo nell’estate del 2019.

Una vera e propria beffa per Juventus ed Inter: anche i due club italiani avevano messo nel mirino Filip Kostic, ma Antonio Conte sarebbe in pole per aggiudicarselo. Il Tottenham ha bisogno di un laterale mancino, avendo in rosa solo Sergio Reguilon (attualmente infortunato) e Ryan Sessegnon.