Serie A, 38^ giornata: Lazio e Fiorentina si guadagnano l’Europa, Atalanta chiude col ko

Da Atalanta-Empoli a Fiorentina-Juventus, i risultati di tutti gli anticipi del sabato della 38^ giornata del campionato di Serie A

Va agli archivi l’ultimo sabato del campionato di Serie A 2021/2022: in palio punti importanti per le qualificazioni alle competizione europee in attesa delle sfide scudetto.

L’ultimo sabato del campionato di Serie A 2021/2022 porta importanti verdetti in chiave europea: la Fiorentina strappa l’accesso alla prossima edizione della Conference League grazie alla vittoria sui rivali della Juventus maturata con i gol di Duncan e Gonzalez. Viola aiutati anche dal risultato di Bergamo, dove l’Atalanta ha addirittura perso di misura con l’Empoli che ha espugnato il Gewiss Stadium con un gol di Stulac nel finale. Pareggio pirotecnico all’Olimpico dove Lazio e Verona si fermano sul 3-3 con una rimonta per parte e tante emozioni. Qualificazione in Europa League per i biancocelesti.

Serie A, 38^ giornata: risultati e classifica

Atalanta-Empoli 0-1

79′ Stulac

Lazio-Hellas Verona 3-3

6′ Simeone, 14′ Lasagna, 16′ Jovane, 28′ Anderson, 62′ Pedro, 75′ Hongla

Fiorentina-Juventus 2-0

46′ Duncan, 92′ rig. Gonzalez

La classifica: Milan 83, Inter 81, Napoli 76, Juventus 70, Lazio 64, Roma 63, Fiorentina 62, Atalanta 59, Verona 53, Torino 50, Sassuolo 50, Bologna 46, Udinese 44, Empoli 41, Sampdoria 36, Spezia 36, Salernitana 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 26