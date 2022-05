Piano B, addio Perisic: la Juve adesso ‘minaccia’ Mourinho

Il calciomercato della Juventus può veder sfumare l’approdo di Perisic a zero: occhi in casa Roma, possibile scippo a Mourinho

Mancano ancora alcuni giorni alla riapertura ufficiale del calciomercato estivo e tra le società maggiormente attive vi è sicuramente la Juventus. Il club torinese sa di aver vissuto una stagione decisamente deludente, senza titoli nè la possibilità di lottare fino alla fine per Scudetto e Champions League.

Ed è per questo motivo che in casa Juventus si sta già lavorando senza sosta per consegnare ad Allegri la migliori rosa possibile in vista del ritiro estivo. Dal sogno Pogba che pare vicinissimo a concretizzarsi, a quello di Di Maria che rimane ad un passo sullo sfondo.

Niente Perisic: Allegri vuole il big giallorosso

Uno dei nomi caldi per la ‘Vecchia Signora’ è stato e continua ad essere quello legato a Ivan Perisic, in scadenza a fine giugno con l’Inter e che non rinnoverà il suo contratto con la ‘Beneamata’. Attenzione, però, perchè nell’eventualità che la trattativa per Perisic fallisca (piace moltissimo al Tottenham di Conte) il piano B della Juventus potrebbe fare infuriare Josè Mourinho. Gli occhi della Juventus nella Capitale.

Se l’arrivo di Perisic a Torino dovesse sfumare definitivamente, il nome caldo potrebbe essere quello di Henrik Mkhitaryan. L’armeno resta in scadenza tra un mese con la Roma ed il rinnovo non è ancora arrivato. 43 presenze con 5 reti e 9 assist vincenti alla corte di Mourinho che, dunque, rischia il clamoroso scippo da parte della ‘Vecchia Signora’.

Un piano B di lusso quello che ha in mente la società di Andrea Agnelli: Mkhitaryan può finire al centro dei pensieri bianconeri.