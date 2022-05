Sampdoria-Fiorentina 4-1, il riscatto di una stagione deludente

I blucerchiati offrono una prestazione solida e di carattere, i ‘Viola’ perdono l’occasione di allungare per un posto in Europa

Scansata per un pelo la paura della retrocessione, la Sampdoria conquista altri tre punti importantissimi che donano morale al termine di una stagione costellata da tanti bassi e pochi alti. Fiorentina dunque scottata da quattro reti di pregevole fattura ed una sola magra consolazione: si complica la possibilità di un accesso in Conference League per la prossima stagione.

La gara si apre con un predominio territoriale dei padroni di casa che alla prima occasione non sbagliano: Ferrari spinge in porta il pallone scagliato su punizione da Candreva, è 1-0. La seconda rete arriva appena quindici minuti dopo, al 30′, con un tocco sopraffino di Quagliarella che imbuca alle spalle di Terracciano (2-0). La prima frazione di gioco si chiude senza occasioni degne di nota per gli ospiti, che arrancano.

Sampdoria-Fiorentina, Candreva assistman ispirato

La seconda frazione di gioco si apre con una leggera ripresa della Fiorentina, strigliata nei minuti di pausa all’interno degli spogliatoi. Le occasioni si presentano ma non vengono concretizzate. Ecco che sul più bello la Sampdoria non fa sconti, anzi ricalca il concetto con la terza rete della serata ad opera di Thorsby su assist di un ispiratissimo Candreva (3-0). Come se non bastasse, la quarta rete dei blucerchiati arriva a pochi minuti dal termine con un destro secco di Sabiri (4-0). Da segnalare infine il calcio di rigore assegnato ai ‘Viola’ per un fallo di mano commesso all’interno dell’area dal neoentrato Trimboli: insacca Gonzalez per la magra consolazione del gol bandiera (4-1). Termina dunque la partita con un sonoro punteggio in favore dei padroni di casa. Fiorentina da rivedere.