La Juventus è fuori dai giochi: la big ha scelto Dembélé

La big si inserisce prepotentemente per Dembélé e mette la Juventus fuori dai giochi

Il calciomercato estivo è alle porte e molti giocatori sono in scadenza, quindi saranno liberi di scegliere la loro prossima destinazione. Sono diversi i big free agent pronti a cambiare maglia e uno di questi è l’attaccante del Barcellona.

Uno dei principali nomi al centro del mercato è quello di Ousmane Dembélé che negli ultimi mesi è stato spesso accostato alla Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di un big per riportare entusiasmo all’ambiente e il francese rappresenterebbe quel top player di cui la squadra di Massimiliano Allegri ha bisogno per ritornare competitiva dal prossimo anno. L’ex Borussia Dortmund non ha reso al Barcellona come ci si aspettava e non ha certamente rispettato le attese in relazione all’investimento fatto dai blaugrana.

Il Bayern Monaco all’assalto di Dembélé: Juve ko

Il futuro di Dembélé è appeso a un filo. Da una parte il possibile rinnovo di contratto col Barcellona, dall’altra un cambio di maglia. La Juventus è sempre vigile ma potrebbe dover cedere all’assalto del Bayern Monaco che, come riportato da ‘fichajes.net’, avrebbe individuato in Dembélé il profilo ideale per sostituire l’eventuale partenza di Gnabry. Inoltre i bavaresi potrebbero dover dire addio anche a Robert Lewandowski. Un altro enorme motivo per fiondarsi sul mercato alla ricerca di un attaccante di alto livello. Dembélé potrebbe diventare il prossimo acquisto del Bayern e per la Juventus sarebbe molto complicato contrastarli.