Allegri e Sarri infiammano Juve-Lazio: scambio due per uno

Questa sera la Juventus sta giocando in casa la sfida valida per la 37/a giornata di Serie A contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Una gara che ha anche il sapore di calciomercato

Si chiude questa sera la 37/a e penultima giornata di Serie A con la sfida tra Juventus e Lazio. Una gara senza particolari pretese per quanto concerne i bianconeri, se non per l’ultima di Dybala in casa, mentre ha un sapore decisamente più preponderante per Maurizio Sarri ex della sfida e desideroso di chiudere al meglio il campionato con i capitolini. Juventus e Lazio però potrebbero anche legare i propri destini al di fuori del terreno di gioco, con il calciomercato estivo ormai non più così lontano, a far viaggiare fantasia, sogni e desideri dei tifosi.

La Juventus dovrà chiaramente adoperare un cambio di marcia importante già nella sessione di trasferimenti per risollevare le sorti di una squadra reduce da un’annata con zero titoli e delusa per l’epilogo in Coppa Italia, con un quarto posto che non può bastare a salvare i giudizi in merito. La campagna rafforzamenti della Juve potrebbe passare molto dal centrocampo, reparto spesso criticato nelle ultime due stagioni, per una qualità del gioco e della manovra offerta non proprio irresistibile. Al netto delle ultime notizie riguardanti Paul Pogba, non è da escludere che proprio con la Lazio possa tornare in auge anche un altro profilo.

Calciomercato, Juventus-Lazio si scalda: scambio due per uno per arrivare a Luis Alberto

Alla Juventus serve qualità a centrocampo per incrementare il valore di una manovra sterile e poco incisiva. Al netto dell’interessamento anche della Fiorentina, potrebbe tornare di moda il nome di Luis Alberto, che ha vissuto momenti non semplici soprattutto all’inizio della gestione Sarri, pur offrendo comunque un rendimento di alto profilo. Si tratta di un calciatore di valore importante che potrebbe anche cambiare aria in estate.

Visti i 30 anni a settembre la Juve non avrebbe però intenzione di investire troppo per un calciatore come Luis Alberto. Non va quindi esclusa un’idea di scambio 2 per 1 con Rovella di rientro dal Genoa e Dragusin anche lui rientrante da un prestito dalla Salernitana. La Lazio in caso di addio di Luis Alberto però gradirebbe solo cash, o al limite nel caso soldi ed una contropartita più gradita e funzionale come può essere il talentuoso Fagioli che però la Juventus non molla dopo l’ottima annata alla Cremonese.