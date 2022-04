Donnarumma ne combina un’altra, i social non perdonano

Ancora un errore di Gianluigi Donnarumma fa scatenare i social: il portiere del Psg bersagliato su Twitter dopo il gol di Gameiro

Un altro gol subito, un altro mare di critiche per Gigio Donnarumma, finito in un vortice di polemiche dopo l’addio al Milan e la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali del 2022 in Qatar.

Sono bastati tre minuti di gioco allo Strasburgo per passare in vantaggio sul Paris Saint-Germain, già campione di Francia con quattro giornate di anticipo. Nella prima gara del trentacinquesimo turno di Ligue 1, lo Strasburgo è passato in vantaggio al terzo minuto di gioco con un gol di Kevin Gameiro: l’attaccante ex Valencia è riuscito a sbloccare il risultato complice una incertezza dell’estremo difensore italiano.

Un errore che ha scatenato i social, scagliatisi ancora una volta contro Gianluigi Donnarumma, mai del tutto perdonato dopo la decisione di lasciare il Milan per approdare all’ombra della Torre Eiffel dove ha collezionato ventitré gettoni di presenza, incassando finora ventuno gol. L’ultimo questa sera, con un’altra incertezza che ha scatenato i social.

Errore di Donnarumma contro lo Strasburgo: social scatenati

Il gol dei padroni di casa è arrivato dopo appena tre minuti di gioco. Gameiro, servito in verticale da Perrin, ha calciato con forza sul primo palo, riuscendo a superare un Donnarumma tutt’altro che irresistibile nella circostanza. Un errore che non è passato inosservato a tanti milanisti e non solo.

L’offerta di 8.5 milioni anno a Donnarumma primo errore grave di Maldini, ci avrebbe compromesso un acquisto importante — Levi Ackerman (@LeviAck8_) April 29, 2022

Per me molto molto sopravvalutato, ma comunque sta avendo un involuzione. Palese. — Marioinho (@supermariolance) April 29, 2022

Mai visto un tracollo psicologico peggiore di quello di Donnarumma — Shinji (@ShinjiVichingo) April 29, 2022

In tanti, dunque, sottolineano l’involuzione che il portiere ex Milan sta attraversando ormai da diversi mesi. Sembrano lontane anni luci le parate decisive ad Euro 2020, quando l’estremo difensore è stato decisivo nella finalissima di Wembley con l’Inghilterra. Infine, c’è chi parla di portiere “sopravvalutato”, sottolineando l’errore commesso dal Milan nel cercare di trattenerlo in passato prima del divorzio consumatosi la scorsa estate.

Qua però non capisco le scelte di Pochettino, se Donnarumma non è in fiducia allora ha più senso metterlo come secondo di Navas in maniera più permanente — Marco (@MRC_typing) April 29, 2022