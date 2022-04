Addio Juventus, Premier scatenata: nuova big e corsa a quattro

Fine corsa con la Juventus, ma in Premier League piace tanto. Si aggiunge una nuova big e ora sono quattro i club che lo inseguono

Un rapporto tormentato quello tra Paulo Dybala e la Juventus nell’ultima stagione. Il numero 10 bianconero non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno e, a meno di un clamoroso colpo di scena, andrà via gratis in estate.

Diversi i club pronti ad approfittare del ‘regalo’ offerto dalla ‘Vecchia Signora’ e ad ingaggiare il gioiello argentino. In particolar modo, come riporta ESPN, le squadre della Premier League sarebbero pronte a darsi battaglia per la firma dell’ex Palermo. In particolar modo sarebbe ora spuntato l’Arsenal, insieme ad altre tre big inglesi come Manchester United, Newcastle e Tottenham. Gli ‘Spurs’ avevano già avuto contatti con tempo fa con Paratici quando era ad della Juve. Avrebbero inoltre già preso contatto con i rappresentati del Nazionale argentino anche numerosi club europei.

Dybala, corsa a quattro in Premier League

Ora anche i ‘Gunners’ sarebbero sulle tracce del fantasista argentino, il cui rapporto con la Juventus si è deteriorato a gennaio con l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. L’arrivo del serbo avrebbe infatti provocato la rottura circa accordi precedentemente stabiliti. Sarà il ventottenne a valutare quale strada intraprendere lontano dalla Juve, consapevole del fatto che una nuova big inglese ha acceso la spia su di lui. L’Arsenal, che sta pensando anche Gabriel Jesus dal City, starebbe così monitorando la situazione insieme a Manchester United, Tottenham e Newcastle, con ‘Reds’ e ‘Spurs’ che hanno già provato il colpo in passato e vorrebbero provarci e i ‘Magpies’ che stanno provando a costruire le basi per diventare una potenza mondiale guidata dalla nuova ricchissima presidenza.