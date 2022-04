Inter-Juve, guerra totale per il gioiello: Marotta ha già l’alternativa

Juventus ed Inter sono destinate ad una dura lotta nel prossimo calciomercato estivo: i nerazzurri sondano le alternative

Quattro giornate alla fine del campionato di Serie A, con Inter e Milan che si contenderanno fino all’ultimo lo scudetto 2021/22. La società nerazzurra si prepara a scendere in campo contro l’Udinese per tentare di poter mantenere viva la speranza di raggiungere il 20esimo tricolore della storia nerazzurra. Situazione diversa, invece, quella vissuta dalla Juventus che deve macinare punti per blindare un posto utile alla partecipazione alla prossima Champions League.

Anche in sede di mercato Juventus ed Inter lotteranno e, molto probabilmente, lo faranno l’una contro l’altra. Diversi gli obiettivi comuni che nel tempo hanno intrecciato gli interessi tra nerazzurri e bianconeri in ottica calciomercato: la situazione, in vista dell’estate, potrebbe ripetersi per un profilo che da tempo anima gli interessi delle due big di Serie A. Si tratta di Leandro Paredes, in scadenza tra un anno con il PSG.

Inter-Juve per Paredes: niente asta, le alternative

Marotta e Ausilio avrebbero già deciso, così come la Juventus, di non voler partecipare ad aste per il gioiello ex Roma. Paredes piace e pure tanto ma la dirigenza nerazzurra ha già in mente non poche alternative per quello che, a conti fatti, sarà il ruolo che ricoprirà il vice Brozovic.

L’Inter segue Asllani dell’Empoli mentre in Serie B piace da tempo ai campioni d’Italia in carica il profilo di Hjulmand, sui ci vi è l’interesse anche del Milan. Attenzione infine anche a Dani Ceballos, sui cui Ancelotti non intende puntare e che può rappresentare una ghiotta occasione a centrocampo.

L’Inter, per Paredes, ci proverà con forza ma c’è più di un asso nella manica di Marotta: i nerazzurri si muovono per il vice Brozovic.