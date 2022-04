Zidane lo scarica, Donnarumma se ne va: scambio stellare

Dopo l’ultima indecisione con la maglia del PSG, il futuro di Gigio Donnarumma sembra sempre più lontano da Parigi: mega scambio in vista

La stagione di Gianluigi Donnarumma, iniziata sulle ali dell’entusiasmo per l’approdo nel club più ambizioso del mondo, si sta rivelando da incubo. Il grave errore del Bernabeu nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, unito all’eliminazione dell’Italia da Qatar 2022, ha dato il ‘la’ a critiche feroci, certificando anche l’insicurezza dell’ex estremo difensore del Milan, resosi poi protagonista di altre clamorose indecisioni.

La dirigenza transalpina, che sta pianificando una vera e propria rivoluzione in vista del prossimo anno, avrebbe individuato un altro portiere per il prossimo futuro. Un profilo chiesto espressamente da Zinedine Zidane, l’uomo forte che Leonardo vorrebbe mettere sulla panchina del PSG. La stampa spagnola, nello specifico il portale ‘DiarioGol’, ne è certo: sta per partire l’assalto milionario a Thibaut Courtois, uno dei valori aggiunti del Real Madrid nella stroardinaria stagione degli uomini di Carlo Ancelotti. Approfittando della disponibilità economica sostanzialmente illimitata, lo stato maggiore del PSG sarebbe disposto ad offrire al portiere belga un ingaggio doppio rispetto a quanto percepito ora dalle Merengues: Courtois arriverebbe a guadagnare, approdando a Parigi, oltre 17 milioni di euro all’anno.

Zidane vuole Courtois, Donnarumma verso il Real Madrid

L’equazione ‘Via Donnarumma, dentro Courtois‘ porterebbe con sè un affare che avrebbe del clamoroso. Gigio potrebbe approdare a Madrid alla corte di Carlo Ancelotti. Essendo impensabile tenere tre portieri di questo livello – già la convivenza Keylor Navas-Donnarumma ha creato non pochi grattacapi a Pochettino – la dirigenza transalpina potrebbe offrire proprio l’estremo difensore italiano alla controparte spagnola. Zidane avrebbe ciò che ha chiesto, mentre il Real si assicurerebbe un giocatore il cui futuro è comunque roseo.

Dando per scontato il gradimento del nativo di Castellammare di Stabia, bisognerebbe verificare la disponibilità di Courtois al trasferimento. Alla soglia dei 30 anni il belga potrebbe decidere di tuffarsi in una nuiova avventura. L’idea è affascinante anche perchè ritroverebbe Zizou come suo allenatore. Dell’aspetto economico già ne abbiamo parlato: resterebbe da definire l’aspetto tecnico e la validità del progetto transalpino. Gli ulteriori nuovi acquisti in arrivo a Parigi potrebbero sgomberare il campo dagli ultimi, eventuali, dubbi del belga.