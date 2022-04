Flop a tre cifre, la Juventus prepara il colpaccio

Super occasione per la Juventus in vista del calciomercato estivo: tutti i dettagli

È forse la finale più attesa, e il copione si ripete anche in Champions League: il Manchester City chiama, il Liverpool risponde e viceversa.

Dopo la corsa in Premier e l’incrocio in semifinale di FA Cup, Guardiola e Klopp potrebbero ritrovarsi nuovamente di fronte nella sfida più attesa della stagione, ovvero la finale di Champions. I Reds, grazie al 2-0 casalingo contro il Villarreal, hanno messo un’importante ipoteca sul passaggio del turno, mentre più difficile sarà il compito dei Citizens che dovranno confermare il 4-3 dell’andata al Santiago Bernabeu, contro Benzema e compagni. All’Etihad è andata in scena una delle partite dell’anno, con un assente di lusso che risponde al nome di Jack Grealish. L’inglese è la grande delusione in casa City, soprattutto dopo l’investimento fatto in estate che l’hanno reso il giocatore più pagato nella storia della Premier League con ben oltre 117 milioni di euro. Grealish può così rappresentare un’importante occasione in prestito per la Juventus di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juve, occasione Grealish

L’apporto di Grealish alla sua prima stagione di Manchester City è minimo: 5 gol e 3 assist complessivi in tutte le competizioni e un ruolo sempre più marginale entrando nel vivo della stagione. Per rilanciare il giocatore e non rischiare di ‘bruciare’ un investimento così oneroso, la dirigenza inglese potrebbe così valutare il prestito con un eventuale riscatto futuro. A queste condizioni potrebbe bussare alla porta dei Citizens anche la Juventus, che è al lavoro per il post Dybala. Occhi puntati, dunque, anche sull’occasione Grealish.