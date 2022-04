Inter e Milan, rinnovo UFFICIALE per il bomber dei sogni

Il bomber seguito da Inter e Milan, in vista della prossimo calciomercato, ha firmato il rinnovo con il suo club: c’è l’annuncio ufficiale

Dalla lotta scudetto al calciomercato. Inter e Milan sono già al lavoro in vista della prossima sessione estiva. L’estate si avvicina e le due cugine cercano un rinforzo di un certo spessore per il ruolo di centravanti. La ‘Beneamata’ non ha al momento un vero e proprio bomber da 20 gol e passa, senza contare che l’età di Dzeko avanza inesorabile.

Discorso simile per i rossoneri, che non potranno continuare ad affidarsi esclusivamente a Ibrahimovic e Giroud. Lo svedese, inoltre, potrebbe anche decidere di ritirarsi a fine stagione. Entrambe, in questo senso, apprezzano particolarmente il profilo di Gianluca Scamacca del Sassuolo. Il talento neroverde, dal canto suo, ha appena rinnovato il contratto con il Sassuolo fino al 30 giugno 2026. A renderlo noto lo stesso Sassuolo tramite un comunicato ufficiale.

Inter e Milan, UFFICIALE: Scamacca rinnova col Sassuolo fino al 2026

Di non certo non una buona notizia per Inter e Milan. Gli emiliani, poiché non hanno urgenza nel vendere, sono bottega cara e valutano l’attaccante romano ben 40 milioni di euro. Con questo prolungamento la loro posizione si rafforza ulteriormente e per le cugine milanesi l’affare si fa ancora più in salita.