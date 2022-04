Girandola di allenatori: cambia tutto per United e PSG

In estate potrebbe prendere il via una girandola di allenatori nei top club europei: Manchester United e PSG pronti a cambiare

Non sempre i piani dei club riescono a soddisfare le attese. Un esempio lo è certamente il PSG, che in estate ha praticamente monopolizzato il calciomercato riuscendo ad acquistare stelle del calibro di Leo Messi e Gianluigi Donnarumma, premiati come Pallone d’Oro e miglior portiere.

I parigini però anche quest’anno hanno avuto una stagione deludente in quanto a risultati. Infatti sono usciti subito in Coppa di Francia e in Champions League, il trofeo più ambito, hanno subito la rimonta del Real Madrid e sono stati eliminati agli ottavi. Dunque solo il campionato potrà consolarli. Peggio ancora per il Manchester United, che dopo essere uscito agli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid, lotta per raggiungere il quarto posto in Premier League. Entrambi i club però si preparano alla rivoluzione.

PSG e United pronti per la rivoluzione: Conte e Ten Hag per la panchina

Due top club come Manchester United e PSG necessitano di due top allenatori, e in estate proprio in panchina si potrebbe cambiare nuovamente. I ‘Red Devils’, prima con Solskjaer e poi con Rangnick, stanno vivendo una stagione disastrosa.

Così in estate a prendere il posto di Rangnick in panchina potrebbe essere Ten Hag, tecnico che ha portato l’Ajax a livelli altissimi in Europa. Per quanto riguarda il PSG invece sembrerebbe quasi certo l’addio di Mauricio Pochettino a fine stagione, e il sostituto ideale potrebbe essere Antonio Conte, tecnico dell’ex squadra dell’argentino, ovvero il Tottenham. Una girandola di panchine che potrebbe rivoluzionare sia lo United che il PSG.