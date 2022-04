La Juventus ha scelto il centrocampista: sfida a Milan e Roma

La Juventus di Maurizio Arrivabene segue con attenzione il nome di Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna nel mirino anche di Milan e Roma

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta alla volata finale. I bianconeri, dopo aver perso all’Allianz Stadium contro l’Inter di Simone Inzaghi, sembravano ormai fuori dai discorsi scudetto, ma i risultati di Napoli e Milan hanno clamorosamente rovesciato tutto.

Ora la Vecchia Signora è a sei punti dalla capolista, i rossoneri di Stefano Pioli, ma manca una partita all’Inter che deve recuperare il match contro il Bologna. Insomma, la Juventus è ancora in corsa, a dispetto dei pronostici e delle parole della vigilia, ma nel frattempo è anche al lavoro in vista della prossima estate di calciomercato dove ci sarà un reparto in particolare che verrà toccato. Stiamo parlando del centrocampo dove si prospetta una vera e propria rivoluzione per la squadra di Allegri. Molti sono i profili che potrebbero lasciare, uno su tutti, quello di Arthur, centrocampista brasiliano arrivato dal Barcellona che non si è mai veramente ambientato alla Continassa.

Gli obiettivi in entrata invece sono tanti per la Juventus a partire dal grande sogno che risponde al nome di Paul Pogba, centrocampista in scadenza di contratto con il Manchester United. Attenzione però anche ad una possibile soluzione dalla Serie A, il profilo caldo può essere quello di Mattias Svanberg, talento del Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Calciomercato Juventus, obiettivo Svanberg

Svanberg, che sfiderà la Juventus proprio nel prossimo turno del campionato italiano di Serie A con il suo Bologna, è di sicuro uno dei giocatori in ascesa del torneo ed ha una valutazione che si aggira fra i 15 ed i 20 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono anche Milan e Roma, pronte a darsi battaglia per il cartellino del giocatore felsineo.