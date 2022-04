Proposto l’attaccante dalla Premier: nuova pista per la Juventus

La big di Premier League propone l’attaccante alla Juventus: nuova pista per i bianconeri

La Juventus deve cercare di blindare almeno il quarto posto e assicurarsi l’accesso alla prossima Champions League. La mancata qualificazione cambierebbe completamente anche gli scenari di mercato per la prossima stagione.

La società sta lavorando intensamente per intervenire soprattutto nel reparto offensivo. Paulo Dybala, salvo clamorose sorprese, lascerà i bianconeri a parametro zero, Alvaro Morata potrebbe tornare all’Atletico Madrid. L’attacco ha bisogno di essere rinnovato e la Juve sta seguendo diversi obiettivi, diversi anche in Serie A tra cui anche Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma, nonostante i problemi fisici, è un profilo che piace molto alla dirigenza bianconera. L’alternativa potrebbe arrivare dalla Premier League.

L’Arsenal propone Pepe alla Juventus: affare da 30 milioni

L’Arsenal, secondo quanto riportato da ‘Fussballtransfers.com’, avrebbe aperto alla cessione del suo attaccante, Nicolas Pepé, ivoriano classe ’95. Il 26enne era arrivato dal Lille con grandi aspettative da parte del club di Londra che aveva fatto un enorme investimento da 80 milioni di euro. Un acquisto che non ha mai rispettato le attese e che adesso è stato messo alla porta, nonostante il contratto fino al 2024.

Quest’anno Pepé ha realizzato appena 3 gol tra campionato e coppe. Un rendimento troppo deludente che ha portato i Gunners a optare per una minusvalenze. L’Arsenal lo avrebbe proposto anche alla Juventus per circa 30 milioni di euro. Un’opzione che i bianconeri potranno tenere in considerazione in vista del mercato estivo.