Lo scambio per anticipare l’Inter: il Milan prova il colpo in difesa

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per colpi entusiasmanti: si cerca l’anticipo all’Inter, scambio decisivo

La società rossonera è sempre al lavoro per allestire una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione: super colpo in difesa.

Tanti occhi delle big puntati in casa Torino per il centrale difensivo brasiliano, Gleison Bremer, che ha completato il suo percorso di crescita sotto la gestione di Juric. In marcatura ad uomo è uno dei migliori d’Europa migliorando anche dal punto di vista del possesso palla.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport il Milan potrebbe pensare all’anticipo sull’Inter inserendo nella trattativa il cartellino del centrocampista Tommaso Pobega, arrivato proprio in prestito al Torino nella scorsa estate. Uno scambio più cash importante per i rossoneri, sempre alla ricerca di profili importanti in vista della prossima stagione. Bremer è diventato uno dei migliori d’Italia attirando anche gli interessi delle big d’Europa, che sono protagoniste anche in Champions League. Prestazioni sontuose contro avversari di livello internazionale: Bremer non ha mai demerito nel duello in campo.

Calciomercato Milan, Bremer per la difesa di Pioli

Bremer potrebbe così essere l’uomo dell’estate con il Torino che lo venderà al miglior offerente. Il centrale brasiliano è migliorato in maniera globale trovando un allenamento che predilige la marcatura ad uomo. Ai microfoni di Dazn lo stesso difensore brasiliano ha svelato: “Tra la difesa a 3 e quella a 4, gioco meglio in quella a tre perché è la linea con la quale mi sono consacrato”.