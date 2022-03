Juve e Inter perdono entrambe: colpo da urlo in Serie A

Il Real Madrid cerca di soffiare il centrocampista ad Inter e Juventus

La sosta per le nazionali permette alle società di cominciare a tirare le somme della stagione in corso, proiettandosi conseguentemente alla sessione estiva di calciomercato. Le difficoltà incontrate, a fasi alterne, da Juventus e Inter, inducono Cherubini e Marotta alla ricerca di profili giusti per rimpolpare le rispettive rose.

Prossime avversarie nel derby d’Italia del 3 aprile, le formazioni di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi hanno avuto dei momenti di blackout in questa stagione. I bianconeri principalmente all’inizio, prima di inanellare la striscia di risultati utili consecutivi in Serie A. L’Inter invece, è crollata nelle ultime settimane, permettendo a Milan e Napoli di superarla.

L’impressione è quella che entrambe le squadre abbiano bisogno di un centrocampista in grado di imprimere qualità al gioco. A maggior ragione alla Juventus, dove Dybala è prossimo ai saluti. In questo senso, un giocatore come Fabian Ruiz potrebbe fare comodo ai due allenatori.

Calciomercato, Real Madrid su Fabian Ruiz: sorpasso su Juventus e Inter

Al Napoli dal 2018, il centrocampista spagnolo ha dimostrato di avere colpi di classe ed una grande visione di gioco, accompagnati anche da una splendida vena realizzativa. Sono infatti 21 i gol realizzati con la maglia azzurra, reti e prestazioni che hanno alimentato l’interesse del Real Madrid. Secondo Fichajes.com, Carlo Ancelotti, che lo ha allenato tra il 2018 ed il 2020 proprio a Napoli, avrebbe chiesto alla dirigenza delle Merengues di fare uno sforzo per riportare Fabian Ruiz in Spagna..

Già, il centrocampista del Napoli è nato e cresciuto calcisticamente tra Betis ed Elche, prima di approdare in Campania all’età di 22 anni. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, oltre che dal club partenopeo: il contratto di Fabian Ruiz termina infatti nel giugno 2023 ma non è stato ancora discusso il rinnovo. Juventus e Inter restano alla finestra, ma non potrebbero nulla dinnanzi all’offerta del Real.