La Juventus chiama, nuovo ‘tradimento’ in Serie A

Nuovo ‘tradimento’: dalla rivale in Serie A della Juventus al club bianconero. Tutti i dettagli

È già iniziata la nuova era della Juventus post Dybala. In estate il numero 10 bianconero lascerà Torino dopo ben 7 anni e una lunga storia d’amore e trofei vinti.

Al centro del nuovo progetto della squadra di Massimiliano Allegri ci sarà Dusan Vlahovic, come annunciato dall’amministrazione delegato Maurizio Arrivabene: “C’è stato un cambiamento a gennaio con l’arrivo di Vlahovic, è cambiato il progetto e l’assetto tecnico della squadra e Dybala non era più centrale. Per questo si è preferito non rinnovargli il contratto. L’incontro è stato molto chiaro e rispettoso. I parametri sono di carattere tecnico, nessuno ha mai messo in discussione la bravura e il valore di Paulo. Poi sono state fatte delle considerazioni sulle presenze, sulla lunghezza del contratto e di carattere economico. Le scelte che andavano fatte a gennaio, le abbiamo fatte, e siamo arrivati alla situazione di oggi”. Ci sarà poi il rientro di Chiesa, e con ogni probabilità la dirigenza della Juventus andrà alla ricerca di un attaccante esterno per completare il nuovo tridente offensivo. Come noto, in prima fila c’è Nicolò Zaniolo, mentre il sogno di chiama Salah. Ecco il possibile colpo a sorpresa in Serie A.

Calciomercato Juventus, occhi su Lozano

Nel calciomercato estivo la Juventus potrebbe ripensare anche a Lozano come alternativa a Nicolò Zaniolo. L’esterno messicano è in scadenza di contratto nel 2024 col Napoli e valutato circa 30 milioni di euro, decisamente meno rispetto al talento della Roma. Spalletti è dunque avvisato: il club bianconero potrebbe tornare alla carica per Lozano per completare il nuovo tridente.