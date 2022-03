Calciomercato Juventus, allarme Zaniolo: spunta un’altra pretendente

Il futuro di Nicolò Zaniolo è tutto da scrivere in vista del prossimo calciomercato estivo: allarme per la Juventus, altra pretendente

La sensazione è che il futuro di Nicolò Zaniolo sarà uno dei temi principali della prossima sessione di calciomercato. Il gioiello della Roma, ieri autore di una prestazione di alto livello condita da un assist decisivo, è uno degli elementi fondamentali all’interno della rosa di Jose Mourinho.

Nonostante il suo indiscutibile valore, i Friedkin non hanno intenzione di approfondire al momento il discorso legato al rinnovo del contratto in scadenza giugno 2024. Il GM Tiago Pinto ha ammesso di recente che “nessuno può garantire la permanenza”, alimentando i dubbi sul destino del calciatore. Sappiamo che la Juventus è forte su Zaniolo, il cui prezzo si attesta sui 50 milioni, e vorrebbe affondare il colpo in estate in caso di mancato prolungamento. A cercare di mettere i bastoni tra le ruote alla ‘Vecchia Signora’ c’è il Tottenham degli ex Conte e Paratici, ma nel frattempo sarebbe spuntata anche un’altra pretendente.

Calciomercato Juventus, altra pretendente per Zaniolo

La lista delle corteggiatrici di Zaniolo si allunga. Stando a quanto riferisce il portale ‘Fichajes.net’, anche il Newcastle avrebbe messo gli occhi sull’attaccante classe ’99. I ‘Magpies’ lo avrebbero individuato come l’opzione ideale per migliorare il loro reparto offensivo. Inutile dire che dal punto di vista economico potrebbero facilmente accontentare sia il club capitolino che l’ex Inter, mentre sportivamente parlando partono sicuramente da una posizione di svantaggio. La Juventus, però, dovrà stare molto attenta.