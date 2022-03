Ansia Inter, la big fa sul serio: inserimento last minute per Brozovic

È tutto definitivo per il rinnovo di Brozovic con l’Inter, ma non è ancora arrivata la firma del croato: inserimento in extremis del top club

Ormai è assodato: Marcelo Brozovic rappresenta un elemento imprescindibile per l’Inter. Infatti nella rosa guidata da Simone Inzaghi manca un giocatore che abbia le stesse caratteristiche o simili. La sua assenza, quando si verifica, pesa tantissimo e il buco appare incolmabile.

Non a caso, la ‘Beneamata’ ha come assoluta priorità il rinnovo del contratto – termine previsto il prossimo giugno – del classe ’92. L’eventuale addio a parametro zero sarebbe certamente una perdita dolorosissima. Come noto, è tutto apparecchiato per il prolungamento (ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione), ma manca ancora la firma dell’ex Dinamo Zagabria.

Calciomercato Inter, tentativo in extremis del top club per Brozovic

Ecco che il Barcellona, stando a quanto si apprende da ‘Diariogol.com’, starebbe pensando di effettuare un tentativo last minute. I blaugrana presumibilmente saluteranno Sergio Busquets in estate, in modo da non portare lo spagnolo a scadenza (l’accordo termine nel 2023). Sarà l’ultima occasione per cederlo e il patron Laporta sarebbe particolarmente attratto da Brozovic in ottica sostituto, anche e soprattutto per le condizioni economiche. Lo scenario in questione, però, difficilmente si concretizzerà, considerando che il croato ha da tempo limato tutti i dettagli per restare all’Inter anche nei prossimi anni.