Lo spagnolo esce dal campo in lacrime: salta la Juventus

Lo spagnolo esce in lacrime per un problema al ginocchio: si teme un grave stop

La Juventus sta provando a risalire in campionato per avvicinarsi alle zone alte ma con la testa anche alla Champions League. Il ritorno degli ottavi di finale all’Allianz Stadium contro il Villareal dirà molto sulla stagione dei bianconeri.

Dopo il pareggio dell’andata, a Torino inizierà un’altra partita che sarà tutta da giocare per entrambe le squadre vista la nuova regola che non prevede la doppia valenza del gol in trasferta. Per i bianconeri arriva una buona notizia, preoccupante invece per il club spagnolo. Durante la partita contro l’Osasuna, Alberto Moreno è stato costretto a lasciare il campo dopo un problema al ginocchio. Le lacrime dell’esterno hanno messo in allarme il Villareal e lo stresso giocatore.

Alberto Moreno esce in lacrime: “Potrebbe essere grave”

Come riportato dalle fonti spagnole, si attendono gli esami strumentali prima di capire realmente le condizioni di Moreno e i tempi di recupero, ma certamente la reazione del giocatore fa temere il peggio. Unai Emery al termine delle partita non ha voluto sbilanciarsi sulle condizioni di Alberto Moreno: “I primi sintomi e l’esame parlano di segni di un infortunio al ginocchio. Ma non mi piace anticipare nulla. Quando l’ho visto uscire preoccupato ho sentito che poteva essere un infortunio più importante, fa parte del calcio, della professione e se verrà confermato un infortunio grave lavoreremo per farlo recuperare, lo proteggeremo”.

Non è ancora chiara l’entità dell’infortunio del calciatore spagnolo ma certamente in casa Villareal c’è grande preoccupazione. Per la Juventus può essere certamente una buona notizia in vista del ritorno di Champions League.