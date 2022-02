Calciomercato, affare con la Juve | Ipotesi prestito per il gioiello

Un giocatore di proprietà Juve si sta mettendo in luce nel campionato di Serie B: spunta l’ipotesi di un prestito in A per l’anno prossimo

Soprattutto da quando il club bianconero ha deciso di iscrivere una sua squadra al campionato Under 23, la Juve può vantare un gran numero di giovani talenti. La maggior parte di questi, se non lasciati a disposizione della stessa squadra ‘B’, vengono girati in prestito nei campionati delle serie inferiori. La politica del club bianconero in questo senso è molto chiara: l’obiettivo è quello di far accumulare maggior esperienza possibili a ragazzi che altrimenti troverebbero pochissimo spazio in prima squadra.

Uno dei prospetti più interessanti si sta mettendo in gran luce nel campioanto cadetto. Complice anche la sorpredente stagione del club lombardo, il centrocampista classe 2001, ha già esordito con la rappresentativa Under 21 a settembre. Inevitabile che il ragazzo abbia suscitato l’interesse di alcuni club di A, disposti a chiederlo in prestito ai bianconeri.

Calciomercato Juve, ipotesi prestito all’Empoli per Fagioli

Il futuro ad alti livelli di Nicolò Fagioli, il centrocampista in forza alla Cremonese per la stagione in corso, sembra solo una questione di tempo. Quello che per molti può essere l’erede designato di Andrea Pirlo – sebbene Fagioli spicchi anche come mezzala d’inserimento -tornerà sicuramente alla base alla fine di quest’anno. La dirigenza bianconera deve decidere se lanciarlo in prima squadra o mandarlo nuovamente in prestito. C’è già un club di A che avrebbe messo gli occhi sul calciatore.

Sempre nell’ottica di far crescere al meglio il suo prodotto del vivaio, la Juve potrebbe vedere di buon grado la destinazione Empoli. La piazza toscana, già certa della permanenza in A il prossimo anno, potrebbe rappresentare un ulteriore step – ideale per questioni ambientali -per la crescita di Fagioli. Il quale già nell’anno in corso sta mostrando dei progressi veramente interessanti. Il rush finale per la promozione in A – per il quale la Cremonese è in piena corsa – sarà decisivo per stabilire il destino di un ragazzo dal talento cristallino.