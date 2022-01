Juventus, Galeone sgancia la bomba: “Devono essere ceduti”

L’ex mentore di Allegri ha parlato della situazione del tecnico toscano ma anche di Dybala e non solo

La sconfitta della Juventus in Supercoppa contro l’Inter ha sollevato ulteriori dubbi non solo sulla rosa banconiera ma anche su Massimiliano Allegri e sul progetto societario.

Inoltre la Juve deve anche preoccuparsi della questione contrattuale di Paulo Dybala che sembra intenzionato a non rinnovare. In merito all’attuale situazione della Juventus è intervenuto alla ‘Gazzetta dello Sport’ l’ex allenatore Giovanni Galeone, ‘maestro’ e amico- consigliere di Allegri: “Cosa succede alla Juventus? Succede che la Juve va rifondata. Bisogna costruire una squadra completamente diversa. Ci vorranno due o tre anni, d’altronde se ad Allegri hanno fatto un contratto quadriennale immagino che anche i dirigenti siano consapevoli della situazione”.

Juventus, Galeone su Allegri | Attacco a Dybala e non solo

L’ex allenatore di Allegri, Galeone, si è soffermato anche sul futuro di Paulo Dybala: “Non è un leader e non ha fatto il salto di qualità che ci si aspettava: questione mentale e anche fisica, ha avuto tanti infortuni. Adesso non so quanto si possa puntare su di lui”. Parole non dolci neppure per Federico Chiesa: “Anche Chiesa secondo me può partire se ti danno 50-60 milioni: a volte è devastante, altre volte fa confusione”.