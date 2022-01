Calciomercato Juventus, doppio KO in attacco | Scambio immediato

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare a colpi da urlo: doppia beffa in arrivo



Alvaro Morata è sempre l’uomo del momento in ottica mercato. L’attaccante spagnolo è stato messo nel mirino dal Barcellona, ma la Juventus non è intenzionata a cederlo subito a gennaio.

Così lo stesso club blaugrana sarebbe pronto a preparare l’assalto all’attaccante argentino del PSG, Mauro Icardi, con la soluzione del prestito. La stessa dirigenza francese non è intenzionata a cedere l’ex Inter in prestito senza obbligo e così il PSG potrebbe chiedere l’attaccante francese, Ousmane Dembele, già nel mirino e che non ha ancora rinnovato con la scadenza fissata a giugno.

Possibile doppia beffa per la Juventus, che ha seguito a lungo sia Icardi che Dembele: nell’eventuale scambio i due giocatori avrebbero la stessa valutazione intorno ai 35-40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Dembele verso l’addio: che suggestione!

La Juventus potrebbe così virare su altri obiettivi di calcimercato in vista della seconda parte di stagione. Morata è sempre in bilico, ma Allegri ha svelato di voler continuare a puntare sull’attaccante spagnolo per tutto l’anno. Così la dirigenza bianconera dovrebbe pensare ad occasioni di mercato del momento per incrementare il tasso tecnico del reparto offensivo a disposizione dell’allenatore livornese. Anche Icardi è voglioso di tornare a dimostrare il proprio valore lontano da Parigi: il Barcellona continua a premere.