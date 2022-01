Juventus, Conte prepara la ‘beffa’: scambio immediato

Il Tottenham di Antonio Conte ha intenzione di attuare uno scambio immediato: Juventus avvisata, beffa dietro l’angolo

La Juventus è pronta a scendere in campo, dopo il ko in Supercoppa italiana contro l’Inter, per la sfida dell’Allianz Stadium dove sarà ospite l’Udinese. Il club torinese è già concentrato, però, su quelle che potrebbero essere le prossime operazioni di calciomercato che dovrebbero accontentare le richieste di Massimiliano Allegri. Dalla possibilità che arrivi un nuovo attaccante, passando per il forte interesse del Barcellona per Morata, fino alle cessioni immediate che porterebbero alle casse bianconere nuova liquidità.

In tal senso, le strade di Antonio Conte e della ‘Vecchia Signora’ potrebbero dunque incrociarsi, già nell’attuale sessione di gennaio. Non è un mistero che il brasiliano Arthur non rientri più nei piani della società bianconera e, da tempo, sulle tracce del brasiliano vi è l’Arsenal. I ‘Gunners’, però, potrebbero essere superati proprio dagli ‘Spurs’, con Conte pronto a proporre uno scambio al suo ex club.

Juventus, Arthur al Tottenham con lo scambio

L’idea del Tottenham sarebbe quella, dunque, di puntare subito su Arthur. L’ex centrocampista del Barcellona, 12 presenze e 467′ in campo con la squadra di Allegri, può sbarcare alla corte di Conte con lo scambio.

L’ex ct metterebbe sul piatto uno dei nomi che negli ultimi mesi è stato accostato con maggiore costanza alla società torinese. Si tratta di Tanguy Ndombele che arriverebbe in uno scambio di prestiti con Arthur.

In questo modo la Juventus avrebbe già pronto il sostituto del brasiliano, almeno da qui al termine dell’attuale stagione.