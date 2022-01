Calciomercato, il Chelsea provoca l’Inter | Il doppio scambio per Lukaku

Il Chelsea scarica Romelu Lukaku e stuzzica l’Inter chiedendo il doppio scambio

Le ultime dichiarazioni di Romelu Lukaku hanno creato un grande polverone. Il centravanti belga ha dichiarato amore eterno all’Inter, scusandosi per le modalità di addio, ma soprattutto ha fatto intendere che un giorno tornerà a vestire la maglia nerazzurra, in un momento in cui ancora potrà fare la differenza. Le sue dichiarazioni non hanno lasciato, però, indifferente il suo attuale allenatore Thomas Tuchel e neppure il club.

Tuchel ha sottolineato come certe sue parole non avessero fatto piacere ne a lui ne alla società. Infatti il belga non è stato convocato per la partita odierna di Premier League contro il Liverpool. Un chiaro segnale di disappunto non solo del tecnico ma di tutto il Chelsea nei confronti di Lukaku che adesso si trova in una posizione piuttosto scomoda, alla viglia dell’apertura del calciomercato invernale. Il Chelsea non è soddisfatto del suo rendimento in campo e adesso neppure di quello extra-campo. Le sue dichiarazioni potrebbero cambiare il suo futuro e magari anche quello dell’Inter. A distanza di pochi mesi dal suo addio non è escluso un ritorno a Milano di ‘Big Rom’.

Il Chelsea chiede Barella o Lautaro per Lukaku

Il Chelsea provoca a distanza l’Inter e in merito alle ultime dichiarazioni di Lukaku, non esclude la possibilità di lasciare andare il centravanti belga in cambio di uno tra Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Si tratta di due gioielli che hanno fatto le fortune dell’Inter di Conte e adesso stanno facendo quelle di Simone Inzaghi. Lautaro è cresciuto proprio in coppia con Lukaku che gli ha riservato parole d’amore. Barella in nerazzurro ha fatto il salto definitivo che gli ha permesso di imporsi anche in Europa con la Nazionale fino a diventare oggi uno dei migliori centrocampisti in circolazione.

Il ‘Toro’ ha una valutazione di circa 100 milioni di euro, simile a quella dell’ex compagno Lukaku. Barella, invece, vale circa 70 milioni di euro. L’Inter dovrebbe, quindi, aggiungere una parte cash ma visto il rendimento dell’attacco nerazzurro non è attualmente contemplata per la società milanese la possibilità di spingere per un ritorno di Lukaku.