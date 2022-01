Il Barcellona non molla Morata: idea di scambio con la Juventus

Obiettivo Morata per il Barcellona, che vorrebbe il bomber della Juventus già a gennaio: si pensa allo scambio con il terzino

Pronto ad entrare nel vivo il calciomercato invernale, con la Juventus che tra gli obiettivi avrebbe quello di rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Nel frattempo però proprio un bomber finisce nel mirino del Barcellona.

Infatti il club catalano vorrebbe cercare di strappare ai bianconeri l’attaccante spagnolo per dare maggiore peso al proprio reparto offensivo. Per cercare di convincere la Juventus il Barcellona potrebbe pensare di mettere sul piatto il cartellino di un terzino come indennizzo per lo spagnolo, visto che il cartellino è di proprietà dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, scambio per Morata: Dest sul piatto

Il calciomercato della Juventus potrebbe accendersi attorno al nome di Alvaro Morata. Infatti sulle tracce dello spagnolo continua a esserci il Barcellona, che vorrebbe rinforzare l’attacco a disposizione di Xavi. Il cartellino di Morata è di proprietà dell‘Atletico Madrid, ma per convincere la Juventus a lasciarlo andare prima del tempo potrebbe inserire un calciatore come indennizzo.

A essere inserito nell’affare potrebbe essere Sergino Dest, terzino classe 2000 che avrebbe la funzione di indennizzo per Morata. La Juventus però non sarebbe completamente convinta della contropartita messa sul piatto e dunque la risposta al Barcellona sarebbe negativa.