Ancora sconfitto il Milan, la critica: “Pensa al suo futuro”

Il Milan perde la sua seconda partita consecutiva in Serie A: a San Siro finisce 1-3 per il Sassuolo, la critica al rossonero

Dopo Firenze un’altra sconfitta in campionato per il Milan, proprio dopo l’entusiasmante vittoria in Champions League in casa dell’Atletico Madrid. Una settimana ricca di colpi di scena per Stefano Pioli, che ha rinnovato anche il suo contratto con il club rossonero.

Così il giornalista Tony Damascelli ha svelato sulle pagine de ‘Il Giornale’ il suo punto di vista per quanto riguarda la compagine rossonera, che ha perso così il primo posto: “E’ venuto allo scoperto il lato debole della squadra nella terza linea, soprattutto sugli esterni, con una fase difensiva precaria, caotica ma con un problema evidente in mezzo al campo là”.

Calciomercato Milan, Kessie criticato per la prova

Poi ha aggiunto: “Kessiè pensa più al futuro proprio che al presente della squadra, senza nulla togliere al Sassuolo che ha offerto un football di tecnica veloce e saggezza tattica”. Ancora nel mirino il centrocampista del Milan, che non ha ancora deciso il suo futuro visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno.

Il Milan dovrà così risolvere in poco tempo i problemi di formazione: nel turno infrasettimanale la squadra di Pioli affronterà il Genoa dell’ex Sheva.