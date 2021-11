Juventus, super offerta per Chiesa: scambio con l’ex Real

Federico Chiesa nel mirino del top club che disegna lo scambio a sorpresa: ecco la decisione della Juventus

La Juventus si lecca le ferite dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Un momento nero per la squadra di bianconera che deve rialzarsi per tentare di sperare, almeno, nel quarto posto occupato proprio dalla ‘Dea’ e adesso lontano 7 punti. Dal campo al calciomercato, per l’anno prossimo, si susseguono le voci che riguardano entrate ed uscite per la squadra di Massimiliano Allegri.

Dei nomi più ricercato, dai diversi top club europei, vi è sicuramente quello di Federico Chiesa. Il figlio d’arte, pur non vivendo la sua miglior stagione, ha numerosi estimatori, soprattutto in Premier League. Adesso, a Chiesa, starebbe pensando fortemente all’ex esterno della Fiorentina che la Juventus valuta non meno di 100 milioni: un addio difficile che i ‘Red Devils’ proveranno a siglare grazie ad uno scambio.

Lo United ci prova per Chiesa: ecco l’offerta

L’idea dei ‘Red Devils’ è quella di provare a portare Chiesa all’Old Trafford, proponendo il cartellino di Raphael Varane. Il centrale, arrivato dal Real Madrid la scorsa estate, ha una valutazione vicina ai 50-60 milioni di euro.

La Juventus, però, è pronta a dire no alla proposta inglese: Chiesa non partirà in cambio del cartellino del centrale francese.

Sono 9 le presenze ed 1 assist per Varane al suo primo anno allo United, con 712′ in campo