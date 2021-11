Atletico Madrid-Milan 0-1: Junior Messias tiene viva la speranza

Al Wanda Metropolitano riesce l’impresa ai ragazzi di Pioli: il gol del subentrato Junior Messias tiene in corsa il Milan per il passaggio del turno



Incredibile al Wanda Metropolitano: quando tutto sembrava perduto, col Milan addirittura estromesso anche dalla corsa al terzo posto, il lampo di Junior Messias rimette tutto in gioco. Il gol del brasiliano tiene in corsa i rossoneri per un passaggio agli ottavi che avrebbe del clamoroso, per come si erano messe le cose. Tra 13 giorni a San Siro ci sarà però da battere il fenomenale Liverpool, a punteggio pieno nel Gruppo B.

Atletico Madrid-Milan 0-1: il tabellino

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savić, Giménez, Hermoso (dal 64′ Renan); M. Llorente, De Paul (dal 78′ Vrsaljko), Koke, Lemar (dal 64′ Correa), Carrasco; Suárez (dal 78′ Cunha), Griezmann (dall’80’ Kondogbia)

Allenatore: Diego Pablo Simeone

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu (dal 66′ Florenzi), Kjær, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali (dal 66′ Bakayoko); Saelemaekers, Krunic (dal 66′ Messias), Diaz (dal 78′ Bennacer); Giroud (dal 66′ Ibrahimovic).

Allenatore: Stefano Pioli

MARCATORI: 87′ Messias (M)

ARBITRO: Slavko Vincic (SLO).

AMMONITI: Giroud (M), Llorente (A), Bakayoko (M), Theo Hernandez (M).

La classifica del Gruppo B

Liverpool 15, Porto 5, Milan 4, Atletico Madrid 4