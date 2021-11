È bufera su Allegri: “Macchia indelebile nella storia della Juve”

È bufera su Allegri dopo la disfatta in Champions League contro il Chelsea: “Macchia indelebile nella storia della Juventus”

I novanta minuti a Stamford Bridge la Juventus non se li scorderà tanto facilmente. Si è trattato di una vera e propria disfatta per Allegri e i suoi uomini, con un sonoro 4-0 che non lascia a molte interpretazioni.

La squadra è stata completamente in balia del Chelsea per quasi tutta la partita. Un altro crollo, dopo quelli in campionato con Empoli, Sassuolo e Verona. Stavolta l’avversario era certamente più probante, ma il risultato è di quelli che fanno malissimo. Perdere contro i campioni d’Europa in carica è possibile, ma non può essere accettabile farlo a testa bassa. Questo avvenimento è un’ulteriore dimostrazione di come alla ‘Vecchia Signora’ manchino continuità ed equilibrio, oltre che giocatori di un certo spessore in alcuni ruoli.

Juventus, attacco ad Allegri: “Macchia indelebile nella storia”

La prestazione da dimenticare in Champions ha generato diverse critiche nei confronti del mister livornese. Tra queste c’è anche quella di Xavier Jacobelli, direttore di ‘Tuttosport’, che non ha apprezzato minimamente la gestione tattica dell’allenatore: “L’invereconda figura col Chelsea è una macchia destinata a rimanere indelebile nella storia della Juve. Non c’è gioco, non c’è coraggio. Come diavolo è possibile pensare di andare lontano con una tattica rinunciataria?“.

Sabato arriva all’Allianz Stadium l’Atalanta, per lo scontro diretto per il quarto posto. E la Juventus ora non può più sbagliare.